SpaceX испытает новый космический корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в исследовательский центр Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо. Об этом сообщила пресс-служба компании в Instagram, передает УНН.
Испытания должны показать способность Crew Dragon противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.
После завершения тестов корабль доставят в Космический центр Кеннеди во Флориде, откуда он совершит первый рейс.
Напомним, компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).
Как сообщал УНН, компания SpaceX с посадочного комплекса SLC-40 на мысе Канаверал осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12.