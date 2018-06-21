SpaceX випробує новий космічний корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Космічний корабель Crew Dragon, створений компанією SpaceX для екіпажів, пройде випробування в термовакуумній камері у дослідницький центр Національного аерокосмічного агентства США імені Джона Гленна в американському штаті Огайо. Про повідомила прес-служба компанії в Instagram, передає УНН.
Випробування мають показати здатність Crew Dragon протистояти екстремально низьким/високим температурам і умовам космічного вакууму.
Після завершення тестів корабель доправлять у Космічний центр Кеннеді у Флориді, звідки він здійснить перший рейс.
Нагадаємо, компанія SpaceX планує побудувати кілька об’єктів за останнім словом техніки на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).
Як повідомляв УНН, компанія SpaceX з посадочного комплексу SLC-40 на мисі Канаверал здійснила запуск ракети-носія Falcon 9, що має вивести на орбіту геостаціонарний супутник SES-12.