SpaceX назвала стоимость билета на Big Falcon Rocket

BFR заработает в ближайшие десять лет и сможет перевезти около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система доставит человека практически в любую точку земного шара.

Как сообщал УНН, SpaceX запустила с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon.