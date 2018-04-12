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SpaceX назвала вартість квитка на Big Falcon Rocket

SpaceX назвала вартість квитка на Big Falcon Rocket

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вартість квитка на земні перевезення за допомогою Big Falcon Rocket буде приблизно такою ж як і ціна на трансатлантичні перельоти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Recode.

BFR запрацює в найближчі десять років і зможе перевезти близько ста осіб у межах Землі або до Марса. Менш ніж за годину транспортна система доставить людину практично в будь-яку точку земної кулі.

Як повідомляв УНН, SpaceX запустила з бази військово-повітряних сил Сполучених Штатів на мисі Канаверал ракету-носій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Dragon.

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