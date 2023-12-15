Совет обороны области созывают на Закарпатье после подрыва гранат депутатом на сессии
На Закарпатье созвали срочное заседание совета обороны области после того, как депутат бросил гранату в сессионный зал, ранив 26 человек.
"Помним, какова цена нашей свободы и независимости": Зеленский почтил память павших украинских воинов на Марсовом поле во Львове
Президент Зеленский почтил на Лычаковском кладбище во Львове украинских воинов, погибших в российско-украинской войне, возложив цветы к их могилам.
Министерство обороны Украины перешло на стандартную систему закупок НАТО
Министерство обороны Украины ввело новую систему закупок по стандартам НАТО, отойдя от постсоветской модели для улучшения планирования и эффективности, как пояснил заместитель министра Дмитрий Клименков.
Bloomberg: Британия до сих пор не наказала никого, кто нарушил санкции против рф
Великобритания не наказала ни одного нарушителя санкций против России, несмотря на то, что зафиксировала 473 потенциальных нарушения. Только одно предупреждение было вынесено санкционным офисом компании Wise Plc.
Венгрия не разблокирует 50 млрд евро финпомощи Украине, пока не получит замороженные Еврокомиссией средства
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует пакет помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро, пока Венгрия не получит 30 миллиардов евро, которые ранее были заморожены Европейской комиссией.
Суд отклонил требования запретить Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль
Нидерландский суд отклонил требование правозащитных групп остановить экспорт частей истребителей F-35 в Израиль из Нидерландов.
"С вашей помощью мы победим": бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку
Бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку.
Правоохранители будут расследовать подрыв гранат на Закарпатье по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием
Полиция расследует взрыв гранаты депутатом сельсовета на Закарпатье как террористический акт и незаконное обращение с оружием.
ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу
Судья Киевского апелляционного суда Юрий Слива отстранен от правосудия до 30 января 2024 года.
До миллиона баррелей в сутки: россия резко увеличила экспорт дизельного топлива
Россия увеличила экспорт дизельного топлива до 1 млн баррелей в сутки, а Турция и Бразилия стали ведущими импортерами, что стало самым высоким показателем экспорта морского дизельного топлива с августа 2023 года.