Совет обороны области созывают на Закарпатье после подрыва гранат депутатом на сессии

На Закарпатье созвали срочное заседание совета обороны области для принятия неотложных оперативных решений после инцидента с подрывом гранат депутатом на сессии одного из сельсоветов, сообщил в пятницу глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, пишет УНН.

В Керецковской громаде во время проведения сессии местный депутат бросил боевые гранаты в сессионный зал. (...) Созвано срочное заседание Совета обороны области для принятия неотложных оперативных решений - написал Микита в Telegram.

Глава ОВА сообщил, что "в результате взрыва ранения получили 26 депутатов и работников сельского совета".

"Всех пострадавших безотлагательно доставили в учреждения здравоохранения, где им оказывают профессиональную медицинскую помощь. Департамент здравоохранения ОГА получил поручение организовать сопровождение лечения пострадавших от взрыва, обеспечить всеми необходимыми медицинскими средствами, организовать работу с семьями раненых", - отметил он.

Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства совершения преступления, добавил глава ОВА.

Напомним

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 людей.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, что является подследственностью СБУ.