Совет обороны Киева рассмотрел вопросы работы объединенных центров мобилизации и образовательных учреждений: какие решения приняли

На заседании Совета обороны Киева обсудили обеспечение бесперебойной работы объединенных центров мобилизации и организацию учебного процесса в городе. В частности приняли решение, что ВВК в Киеве будут работать круглосуточно. Также основной формой обучения будет очная, при условии наличия укрытий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

Детали

Как сообщается, на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева были рассмотрены несколько важных для города вопросов. Один из которых - по организации и обеспечению непрерывной работы объединенных центров мобилизации.

"По итогам рассмотрения был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в городе Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в городе Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий", - сообщили в КГВА.

Также уточнили режим работы администрации объединенных центров мобилизации - для лучшего обеспечения проведения медосмотров.

Обращено внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации. - отметили в КГВА.

Кроме того, как сообщается, обсудили организацию образовательного процесса в учебных заведениях города в этом учебном году.

Отмечается, что до 30.08.2024 все учебные заведения Киева должны отчитаться о готовности по вопросам пожарной безопасности.

Отдельно рассмотрели важный вопрос организации ежедневного контроля и мониторинга учебных заведений со стороны правоохранителей. Учитывая общегосударственную ситуацию в энергетической сфере, Совет обороны поднял вопрос об обеспечении всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией для обеспечения непрерывного и качественного образовательного процесса - рассказали в КГВА.

Также на заседании приняли решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма. Но, в отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренными законодательством. Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий, заметили в КГВА.

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