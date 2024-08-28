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Рада оборони Києва розглянула питання роботи об’єднаних центрів мобілізації та освітніх закладів: які рішення ухвалили

Рада оборони Києва розглянула питання роботи об’єднаних центрів мобілізації та освітніх закладів: які рішення ухвалили

Київ • УНН

 • 20900 перегляди

Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо роботи центрів мобілізації та організації навчання. Основною формою навчання буде очна за наявності укриттів, також обговорили забезпечення шкіл незалежними джерелами живлення.

На засіданні Ради оборони Києва обговорили забезпечення безперебійної роботи об’єднаних  центрів мобілізації та організацію навчального процесу в місті. Зокрема ухвалили рішення, що ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. Також основною формою навчання в закладах освіти буде очна, за умови наявності укриттів. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМВА. 

Деталі 

Як повідомляється, на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва були розглянуті кілька важливих для міста питань. Одне з яких – щодо організації та гарантування безперервної роботи об’єднаних центрів мобілізації. 

"За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій", - повідомили в КМВА. 

Також уточнили режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації - для кращого забезпечення проведення медоглядів. 

Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації

- вказали у КМВА. 

Крім того, як повідомляється, обговорили організацію  освітнього процесу у закладах освіти міста у цьому навчальному році. 

Зазначається, що до 30.08.2024 усі заклади освіти Києва мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки.

 Окремо розглянули важливе питання організації щоденного контролю та моніторингу закладів освіти з боку правоохоронців. З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони підняла питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу

- розповіли в КМВА.

Також на засіданні ухвалили рішення, що основною формою навчання для усіх закладів освіти буде очна форма. Але, в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбаченими законодавством. Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів, зауважили в КМВА.  

Уряд затвердив початок та кінець навчального року в школах23.07.24, 13:36 • 26533 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиїв

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