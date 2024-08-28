Рада оборони Києва розглянула питання роботи об’єднаних центрів мобілізації та освітніх закладів: які рішення ухвалили

На засіданні Ради оборони Києва обговорили забезпечення безперебійної роботи об’єднаних центрів мобілізації та організацію навчального процесу в місті. Зокрема ухвалили рішення, що ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. Також основною формою навчання в закладах освіти буде очна, за умови наявності укриттів. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМВА.

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Як повідомляється, на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва були розглянуті кілька важливих для міста питань. Одне з яких – щодо організації та гарантування безперервної роботи об’єднаних центрів мобілізації.

"За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій", - повідомили в КМВА.

Також уточнили режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації - для кращого забезпечення проведення медоглядів.

Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації

Крім того, як повідомляється, обговорили організацію освітнього процесу у закладах освіти міста у цьому навчальному році.

Зазначається, що до 30.08.2024 усі заклади освіти Києва мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки.

Окремо розглянули важливе питання організації щоденного контролю та моніторингу закладів освіти з боку правоохоронців. З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони підняла питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу