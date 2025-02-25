Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Спайк, маленькая сова, которую нашли с травмой мозга в поезде, стала звездой социальных сетей и символом надежды для тех, кто верит во второй шанс. Несмотря на свою травму, которая помешала вернуться к дикой природе, сова нашла новый дом в природоохранном фонде Fontenelle Forest в Небраске в США. Об этом сообщает MarthaStewart.com, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце фонд из Небраски поделился своей трогательной историей в Instagram. Пост набрал 5,6 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

3- или 4-летняя сова из вида Сплюшка северная была найдена запертой в вагоне поезда, во время чего она получила повреждение мозга, из-за которого она не могла выжить в дикой природе. Но с тех пор, как Спайк нашел свой новый дом в Fontenelle Forest, одной из старейших природоохранных организаций Небраски, его дела пошли лучше.

Спайк дебютировал в социальных сетях в ноябре, когда природоохранная организация опубликовала видео с ним и подписала: «Эта Сплюшка северная всегда проявляет заинтересованность и готова к приключениям!» В посте объяснялось, что этот особый вид сов обладает невероятным слухом, который позволяет им находить добычу даже в полной темноте, что делает их отличными охотниками ночью.

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Но Интернет по-настоящему влюбился в него в январе, когда Fontenelle Forest поделился более подробной информацией об очаровательной сове.

«Познакомьтесь со Спайком! Недавно Спайк взлетел к славе в Instagram, поэтому мы попросили его лучшего друга (и специалиста по уходу за хищными птицами) Эллу познакомить его с новыми поклонниками!» - говорится в заметке.

С тех пор Спайк обрел не только новый дом, но и нового друга - Джорджа, другую хищную птицу, которая живет в заповеднике уже 12 лет. С самого начала Джордж, который раньше был очень разборчив в выборе соседей по комнате, быстро поладил со Спайком, даже начав ухаживать за ним, что является характерным поведением для птиц, которые заботятся друг о друге.

«Раньше мы пытались поселить у Джорджа несколько сов, но Джордж не хотел иметь с ними ничего общего. Настоящая проблема заключалась в том, что он устраивал голодовку и отказывался есть, пока в его вольере находилась другая сова», - рассказал MarthaStewart.com специалист по уходу за хищными птицами из Fontenelle Forest.

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«Мы предполагаем, что Джордж почувствовал, что Спайк не представляет угрозы из-за своей черепно-мозговой травмы и что ему может понадобиться помощь», - говорит эксперт.

Джордж и Спайк вместе ездят в начальные школы и дома престарелых, выступая в качестве образовательных послов-хищников. Недавно Спайк был почетным гостем на местной пивоварне в Омахе на благотворительном мероприятии. Он также очаровал посетителей на ежегодном празднике в честь Дня святого Валентина в Fontenelle Forest, посвященном хищникам, которое называется «Вечеринка Талонтина».