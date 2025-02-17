Китайский зоопарк "создавал" зебр из ослов, пытаясь привлечь людей

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Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 70677 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 140572 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 138228 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 142453 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 138994 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 187764 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 277952 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 175628 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163602 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 142718 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайский зоопарк "создавал" зебр из ослов, пытаясь привлечь людей

Китайский зоопарк "создавал" зебр из ослов, пытаясь привлечь людей

Киев  •  УНН

 • 1736 просмотра

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Зоопарк в провинции Шаньдун оказался в скандале из-за раскрашенных в полосы ослов, которых выдавали за зебр. Сотрудники оправдывают это как маркетинговую стратегию, уверяя в безопасности краски.

Зоопарк в китайской провинции Шаньдун оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что его сотрудники раскрасили ослов в черно-белые полосы, выдавая их за зебр. Об этом информирует New York Post, передает УНН.

Детали

Фотографии животных, сделанные в парке развлечений Цзибо-Сити, быстро распространились в социальных сетях, вызвав волну критики и шуток.

Пользователи китайских платформ Weibo и Douyin осудили такую практику, назвав ее "вводящей в заблуждение" и "неэтичной".

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Сотрудники парка развлечений оправдывали этот поступок как маркетинговую стратегию для увеличения пешеходного трафика.

Они заверили, что использованный краситель не токсичен и не наносит вреда животным, но защитники прав животных все равно выразили беспокойство.

Этот инцидент вызвал широкую дискуссию об этичности изменения внешнего вида животных ради развлечений. Многие призывают к более строгим правилам, чтобы предотвратить подобную практику в будущем.

Напомним

Барашек Бублик и кошка Массажик победили в конкурсе "Пара года - 2025" в Одесском зоопарке. 

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш14.02.25, 11:16 • 151440 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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