Китайский зоопарк "создавал" зебр из ослов, пытаясь привлечь людей
Киев • УНН
Зоопарк в провинции Шаньдун оказался в скандале из-за раскрашенных в полосы ослов, которых выдавали за зебр. Сотрудники оправдывают это как маркетинговую стратегию, уверяя в безопасности краски.
Зоопарк в китайской провинции Шаньдун оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что его сотрудники раскрасили ослов в черно-белые полосы, выдавая их за зебр. Об этом информирует New York Post, передает УНН.
Детали
Фотографии животных, сделанные в парке развлечений Цзибо-Сити, быстро распространились в социальных сетях, вызвав волну критики и шуток.
Пользователи китайских платформ Weibo и Douyin осудили такую практику, назвав ее "вводящей в заблуждение" и "неэтичной".
Сотрудники парка развлечений оправдывали этот поступок как маркетинговую стратегию для увеличения пешеходного трафика.
Они заверили, что использованный краситель не токсичен и не наносит вреда животным, но защитники прав животных все равно выразили беспокойство.
Этот инцидент вызвал широкую дискуссию об этичности изменения внешнего вида животных ради развлечений. Многие призывают к более строгим правилам, чтобы предотвратить подобную практику в будущем.
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