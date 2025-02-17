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15 березня, 19:03 • 119926 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180207 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145279 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137162 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116464 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107454 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102838 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140156 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133863 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128014 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Китайський зоопарк "створював" зебр з віслюків, намагаючись привабити людей

Китайський зоопарк "створював" зебр з віслюків, намагаючись привабити людей

Київ • УНН

 • 34976 перегляди

Зоопарк у провінції Шаньдун опинився у скандалі через розфарбованих у смуги ослів, яких видавали за зебр. Співробітники виправдовують це як маркетингову стратегію, запевняючи у безпечності фарби.

Зоопарк у китайській провінції Шаньдун опинився у центрі скандалу після того, як з'ясувалося, що його співробітники розфарбували ослів у чорно-білі смуги, видаючи їх за зебр. Про це інформує New York Post, передає УНН.

Деталі

Фотографії тварин, зроблені в парку розваг Цзибо-Сіті, швидко поширилися в соціальних мережах, викликавши хвилю критики й жартів.

Користувачі китайських платформ Weibo і Douyin засудили таку практику, назвавши її такою, що "вводить в оману" і "неетичною".

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Співробітники парку розваг виправдовували цей вчинок як маркетингову стратегію для збільшення пішохідного трафіку.

Вони запевнили, що використаний барвник не токсичний і не завдає шкоди тваринам, але захисники прав тварин все одно висловили занепокоєння.

Цей інцидент викликав широку дискусію про етичність зміни зовнішнього вигляду тварин заради розваг. Багато хто закликає до більш суворих правил, щоб запобігти подібній практиці в майбутньому.

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У закоханої пари гуанако у київському зоопарку народилося пухнасте маля14.02.25, 11:16 • 153191 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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