Китайський зоопарк "створював" зебр з віслюків, намагаючись привабити людей

Зоопарк у китайській провінції Шаньдун опинився у центрі скандалу після того, як з'ясувалося, що його співробітники розфарбували ослів у чорно-білі смуги, видаючи їх за зебр. Про це інформує New York Post, передає УНН.

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Фотографії тварин, зроблені в парку розваг Цзибо-Сіті, швидко поширилися в соціальних мережах, викликавши хвилю критики й жартів.

Користувачі китайських платформ Weibo і Douyin засудили таку практику, назвавши її такою, що "вводить в оману" і "неетичною".

Співробітники парку розваг виправдовували цей вчинок як маркетингову стратегію для збільшення пішохідного трафіку.

Вони запевнили, що використаний барвник не токсичний і не завдає шкоди тваринам, але захисники прав тварин все одно висловили занепокоєння.

Цей інцидент викликав широку дискусію про етичність зміни зовнішнього вигляду тварин заради розваг. Багато хто закликає до більш суворих правил, щоб запобігти подібній практиці в майбутньому.

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