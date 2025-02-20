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На Шри-Ланке поезд врезался в стадо слонов и сошел с рельсов

На Шри-Ланке поезд врезался в стадо слонов и сошел с рельсов

Киев  •  УНН

 • 4999 просмотра

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На Шри-Ланке пассажирский поезд столкнулся со стадом слонов, в результате чего погибло шесть животных. Инцидент произошел возле заповедника дикой природы в Хабаране, пассажиры не пострадали.

В Шри-Ланке пассажирский поезд в четверг сошел с рельсов после того, как врезался в стадо слонов. Никто из пассажиров не пострадал, но шестеро животных погибли, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Отмечается, что экспресс ехал возле заповедника дикой природы в Хабаране, примерно в 180 километрах к востоку от столицы страны Коломбо. Поезд въехал в стадо слонов, которое пересекало пути перед рассветом.

Сейчас охранники дикой природы лечат двух слонов, которые выжили в аварии.

"В Шри-Ланке убийство или причинение вреда слонам является уголовным преступлением. Здесь проживает около 7000 диких слонов, эти животные считаются национальным достоянием, частично из-за их значения в буддийской культуре", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что этот инцидент произошел через несколько дней после того, как власти страны выразили обеспокоенность из-за роста конфликта между людьми и слонами, поскольку древняя среда обитания животных все больше уменьшается. Так, мелкие фермеры часто уничтожают слонов, которые нападают на их посевы. По официальным данным, в прошлом году на Шри-Ланке в результате "столкновений" погибло 145 человек и 433 слона.

Напомним

В январе на фестивале в Индии слон атаковал толпу. По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них - критические.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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