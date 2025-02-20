На Шри-Ланке поезд врезался в стадо слонов и сошел с рельсов
Киев • УНН
На Шри-Ланке пассажирский поезд столкнулся со стадом слонов, в результате чего погибло шесть животных. Инцидент произошел возле заповедника дикой природы в Хабаране, пассажиры не пострадали.
В Шри-Ланке пассажирский поезд в четверг сошел с рельсов после того, как врезался в стадо слонов. Никто из пассажиров не пострадал, но шестеро животных погибли, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Отмечается, что экспресс ехал возле заповедника дикой природы в Хабаране, примерно в 180 километрах к востоку от столицы страны Коломбо. Поезд въехал в стадо слонов, которое пересекало пути перед рассветом.
Сейчас охранники дикой природы лечат двух слонов, которые выжили в аварии.
"В Шри-Ланке убийство или причинение вреда слонам является уголовным преступлением. Здесь проживает около 7000 диких слонов, эти животные считаются национальным достоянием, частично из-за их значения в буддийской культуре", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что этот инцидент произошел через несколько дней после того, как власти страны выразили обеспокоенность из-за роста конфликта между людьми и слонами, поскольку древняя среда обитания животных все больше уменьшается. Так, мелкие фермеры часто уничтожают слонов, которые нападают на их посевы. По официальным данным, в прошлом году на Шри-Ланке в результате "столкновений" погибло 145 человек и 433 слона.
Напомним
В январе на фестивале в Индии слон атаковал толпу. По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них - критические.