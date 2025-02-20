На Шрі-Ланці потяг врізався у стадо слонів і зійшов з рейок

У Шрі-Ланці пасажирський потяг у четвер зійшов з рейок після того, як врізався в стадо слонів. Ніхто з пасажирів не постраждав, але шестеро тварин загинуло, пише УНН із посиланням на AFP.

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Зазначається, що експрес їхав біля заповідника дикої природи в Хабарані, приблизно за 180 кілометрів на схід від столиці країни Коломбо. Потяг в’їхав у стадо слонів, яке перетинало колію перед світанком.

Нині охоронці дикої природи лікують двох слонів, які вижили в аварії.

"У Шрі-Ланці вбивство або заподіяння шкоди слонам є кримінальним злочином. Тут проживає приблизно 7000 диких слонів, ці тварини вважаються національним надбанням, частково через їхнє значення в буддійській культурі", - ідеться у публікації.

Видання зазначає, що цей інцидент стався через кілька днів після того, як влада країни висловила занепокоєння через зростання конфлікту між людьми та слонами, оскільки давнє середовище існування тварин все більше зменшується. Так, дрібні фермери часто знищують слонів, які нападають на їхні посіви. За офіційними даними, торік на Шрі-Ланці внаслідок "сутичок" загинуло 145 людей і 433 слони.

Нагадаємо

У січні на фестивалі в Індії слон атакував натовп. Щонайменше 17 людей дістали поранення, одна з них - критичні.