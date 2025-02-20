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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120868 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181774 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146251 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138021 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116956 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107713 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

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На Шрі-Ланці потяг врізався у стадо слонів і зійшов з рейок

На Шрі-Ланці потяг врізався у стадо слонів і зійшов з рейок

Київ • УНН

 • 21426 перегляди

На Шрі-Ланці пасажирський потяг зіткнувся зі стадом слонів, внаслідок чого загинуло шість тварин. Інцидент стався біля заповідника дикої природи в Хабарані, пасажири не постраждали.

У Шрі-Ланці пасажирський потяг у четвер зійшов з рейок після того, як врізався в стадо слонів. Ніхто з пасажирів не постраждав, але шестеро тварин загинуло, пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Зазначається, що експрес їхав біля заповідника дикої природи в Хабарані, приблизно за 180 кілометрів на схід від столиці країни Коломбо. Потяг в’їхав у стадо слонів, яке перетинало колію перед світанком.

Нині охоронці дикої природи лікують двох слонів, які вижили в аварії.

"У Шрі-Ланці вбивство або заподіяння шкоди слонам є кримінальним злочином. Тут проживає приблизно 7000 диких слонів, ці тварини вважаються національним надбанням, частково через їхнє значення в буддійській культурі", - ідеться у публікації.

Видання зазначає, що цей інцидент стався через кілька днів після того, як влада країни висловила занепокоєння через зростання конфлікту між людьми та слонами, оскільки давнє середовище існування тварин все більше зменшується. Так, дрібні фермери часто знищують слонів, які нападають на їхні посіви. За офіційними даними, торік на Шрі-Ланці внаслідок "сутичок" загинуло 145 людей і 433 слони.

Нагадаємо

У січні на фестивалі в Індії слон атакував натовп. Щонайменше 17 людей дістали поранення, одна з них - критичні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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