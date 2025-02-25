Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Спайк, маленька сова, яку знайшли з травмою мозку в поїзді, стала зіркою соціальних мереж і символом надії для тих, хто вірить у другий шанс. Попри свою травму, яка завадила повернутися до дикої природи, сова знайшла новий дім у природоохоронному фонді Fontenelle Forest в Небрасці у США. Про це повідомляє MarthaStewart.com, пише УНН.

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Минулого місяця фонд з Небраски поділився своєю зворушливою історією в Instagram. Пост набрав 5,6 мільйонів переглядів і тисячі коментарів.

3- або 4-річна сова з виду Сплюшка північна була знайдена замкненою у вагоні поїзда, під час чого вона отримала пошкодження мозку, через яке вона не могла вижити в дикій природі. Але відтоді, як Спайк знайшов свій новий дім у Fontenelle Forest, одній з найстаріших природоохоронних організацій Небраски, його справи пішли краще.

Спайк дебютував у соціальних мережах у листопаді, коли природоохоронна організація опублікувала відео з ним і підписала: "Ця Сплюшка північна завжди виявляє зацікавленість і готова до пригод!" У пості пояснювалося, що цей особливий вид сов має неймовірний слух, який дозволяє їм знаходити здобич навіть у повній темряві, що робить їх чудовими мисливцями вночі.

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Але Інтернет по-справжньому закохався в нього в січні, коли Fontenelle Forest поділився більш детальною інформацією про чарівну сову.

"Познайомтеся зі Спайком! Нещодавно Спайк злетів до слави в Instagram, тому ми попросили його найкращого друга (і фахівця з догляду за хижими птахами) Еллу познайомити його з новими шанувальниками!" - ідеться у дописі.

З того часу Спайк знайшов не лише новий дім, але й нового друга - Джорджа, іншого хижого птаха, який живе в заповіднику вже 12 років. Із самого початку Джордж, який раніше був дуже перебірливим у виборі сусідів по кімнаті, швидко порозумівся зі Спайком, навіть почавши доглядати його, що є характерною поведінкою для птахів, що піклуються один про одного.

"Раніше ми намагалися поселити у Джорджа кілька сов, але Джордж не хотів мати з ними нічого спільного. Справжня проблема полягала в тому, що він влаштовував голодування і відмовлявся їсти, поки в його вольєрі перебувала інша сова", - розповів MarthaStewart.com фахівець з догляду за хижими птахами з Fontenelle Forest.

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"Ми припускаємо, що Джордж відчув, що Спайк не становить загрози через свою черепно-мозкову травму і що йому може знадобитися допомога", - говорить експерт.

Джордж і Спайк разом їздять до початкових шкіл і будинків престарілих, виступаючи як освітні посли-хижаки. Нещодавно Спайк був почесним гостем на місцевій пивоварні в Омасі на благодійному заході. Він також зачарував відвідувачів на щорічному святі на честь Дня святого Валентина в Fontenelle Forest, присвяченому хижакам, яке називається "Вечірка Талонтіна".