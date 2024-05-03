Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии
Киев • УНН
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила «Крест Почета» от МО за помощь армии.
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила награду от министра обороны Украины Рустема Умерова за волонтерскую деятельность и помощь армии. Об этом сообщила Биржа Благотворительности "ДоброДій", передает УНН.
"За значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям Вооруженных Сил Украины, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения, 1 апреля Министр обороны Украины Рустем Умеров наградил Елену Соседку знаком отличия "Крест Почета", - говорится в сообщении.
"Спасибо за шестую награду! Работаем дальше ради победы для Украины. Только вперед! Огромная благодарность Бирже Благотворительности "ДоброДій", Лолите Кузьминой, а также организаторам награды. Награда была вручена министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Наш вклад в борьбу за независимость и свободу Украины - это наша честь и гордость. Вместе мы сильны и преодолеем все препятствия. Слава Украине!" - написала на своей странице в Facebook Елена Соседка.
Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, только в марте направила два миллиона гривен на закупку техники для Сил обороны Украины.
Добавим
После начала полномасштабного вторжения Елена Соседка неоднократно получала многочисленные благодарности и награды от командований подразделений ВСУ. Среди наград в частности
- Отличие "За содействие ВСУ" от Министерства обороны Украины;
- Почетный нагрудный знак "За содействие армии" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
- Нагрудный знак "Знак почета" от Министерства обороны Украины;
- Медаль "За содействие в охране государственной границы Украины" от Государственной пограничной службы Украины;
- Памятная медаль "За благотворительную деятельность" от командования Батальона Спецназначения "Донбасс".
Напомним
Всего за 9 лет "ДоброДій" успешно реализовала более 1 850 проектов на сумму более 158 миллионов гривен. В частности, за это время помощь в различных форматах получили:
- Силы обороны Украины - на 90,9 млн грн;
- базовые медицинские учреждения - на 14,4 млн грн;
- тяжелобольные дети - на 38,6 млн грн;
- гуманитарной помощи отправлено на 13,3 млн грн;
- образовательные и социальные инициативы - на 800 тыс. грн.
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