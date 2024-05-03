Співзасновниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Олена Сосєдка отримала "Хрест Пошани" від МО за допомогу армії
Київ • УНН
Співзасновниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Олена Сосєдка отримала "Хрест Пошани" від МО за допомогу армії.
Співзасновниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Олена Сосєдка отримала відзнаку від міністра оборони України Рустема Умєрова за волонтерську діяльність і допомогу армії. Про це повідомила Біржа Благодійності "ДоброДій", передає УНН.
"За значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану, 1 квітня Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив Олену Сосєдку відзнакою "Хрест Пошани", - ідеться у повідомленні.
"Дякую за шосту нагороду! Працюємо далі заради перемоги для України. Тільки вперед! Величезна подяка Біржі Благодійності "ДоброДій", Лоліті Кузьминій, а також організаторам нагороди. Нагорода була вручена міністром оборони України Рустемом Умєровим. Наш внесок у боротьбу за незалежність і свободу України - це наша честь і гордість. Разом ми сильні та подолаємо всі перешкоди. Слава Україні!" - написала на своїй сторінці у Facebook Олена Сосєдка.
Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, лише у березні спрямувала два мільйони гривень на закупівлю техніки для Сил оборони України.
Додамо
Після початку повномасштабного вторгнення Олена Сосєдка неодноразово отримувала численні подяки та нагороди від командувань підрозділів ЗСУ. Серед нагород зокрема
• Відзнака "За сприяння ЗСУ" від Міністерства оборони України;
• Почесний нагрудний знак "За сприяння війську" від Головнокомандувача Збройних Сил України;
• Нагрудний знак "Знак пошани" від Міністерства оборони України;
• Медаль "За сприяння в охороні державного кордону України" від Державної прикордонної служби України;
• Пам'ятна медаль "За благодійну діяльність" від командування Батальйону Спецпризначення "Донбас".
Нагадаємо
Загалом за 9 років "ДоброДій" успішно реалізувала понад 1 850 проєктів на суму понад 158 мільйонів гривень. Зокрема, за цей час допомогу у різних форматах отримали:
• Сили оборони України - на 90,9 млн грн;
• базові медичні заклади - на 14,4 млн грн;
• важкохворі діти - на 38,6 млн грн;
• гуманітарної допомоги відправлено на 13,3 млн грн;
• освітні та соціальні ініціативи - на 800 тис. грн.