Соцстрах в январе направил почти 300 млн грн на декретные выплаты

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. В январе 2018 года соцстрах направил на выплату по беременности и родам 296,6 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда социального страхования.

“Фонд социального страхования Украины в январе 2018 года профинансировал пособие по беременности и родам для 16 283 застрахованных лиц. Общая сумма выплат составила 296,6 млн грн”, - сказано в сообщении.

Как напомнили в Фонде, пособие по беременности и родам предоставляется за счет средств соцстраха за весь период отпуска в размере 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа. Основанием для назначения пособия по беременности и родам является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

В большинстве случаев соцстрах финансирует помощь за 126 календарных дней отпуска по беременности и родам. Средства перечисляются на отдельный текущий счет работодателя не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления-расчета.

Работодатель осуществляет выплату пособия по беременности и родам от Фонда застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Отмечается, что общий объем выплат беременным и роженицам в 2017 году составил 3,23 млрд грн, что на 33,4% больше, чем в 2016 году. Всего в прошлом году было осуществлено оказание помощи по беременности и родам 205 675 застрахованным лицам.

Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все без исключения женщины, однако размер этих выплат будет отличаться. Кроме того, все родители имеют право на помощь при рождении ребенка, которая составляет в 2018 году 41 280 грн независимо от количества детей в семье.

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