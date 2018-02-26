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Соцстрах у січні спрямував майже 300 млн грн на декретні виплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У січні 2018 року соцстрах спрямував на виплату по вагітності та пологах 296,6 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду соціального страхування.

“Фонд соціального страхування України у січні 2018 року профінансував допомогу по вагітності та пологах для 16 283 застрахованих осіб. Загальна сума виплат склала 296,6 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Як нагадали у Фонді, допомога по вагітності та пологах надається за рахунок коштів соцстраху за весь період відпустки у розмірі 100% середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу. Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

У більшості випадків соцстрах фінансує допомогу за 126 календарних днів відпустки по вагітності та пологах. Кошти перераховується на окремий поточний рахунок роботодавця не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заяви-розрахунку.

Роботодавець здійснює виплату допомоги по вагітності та пологах від Фонду застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати.

Зазначається, що загальний обсяг виплат вагітним та породіллям у 2017 році склав 3,23 млрд грн, що на 33,4% більше, ніж у 2016 році. Загалом минулого року було профінансовано надання допомоги по вагітності та пологах 205 675 застрахованим особам.

Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі без винятку жінки, проте розмір цих виплат буде різнитись. Крім того, усі батьки мають право на допомогу при народженні дитини, яка становить у 2018 році 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї.

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