Соцстрах получил 16,6 млрд гривен от уплаты ЕСВ в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Доходы Фонда социального страхования Украины от уплаты единого социального взноса в 2017 году составили 16 млрд 656 млн гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу исполнительной дирекции Фонда.
“Поступления в Фонд социального страхования от ЕСВ в 2017 году составили 16,6 млрд гривен. При этом доля Фонда в общем фонде ЕСВ составляла 9,14%”, - говорится в сообщении.
Как уточнили в Фонде соцстраха, наполнение бюджета Фонда осуществляется путем уплаты ЕСВ физическими и юридическими лицами.
Отметим, Фонд обеспечивает социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к потере трудоспособности, и в связи с временной потерей трудоспособности.
По состоянию на 1 января 2018 года количество страхователей в Фонде составляло 3 002 млн человек. Из них юридических лиц — 1 245 млн, физических лиц — 1 757 млн.
Напомним, правительство утвердило бюджет соцстраха с резервом в 285 млн грн для выплат безработным.