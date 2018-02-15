Соцстрах отримав 16,6 млрд гривень від сплати ЄСВ у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Доходи Фонду соціального страхування України від сплати єдиного соціального внеску у 2017 році склали 16 млрд 656 млн гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу виконавчої дирекції Фонду.
“Надходження до Фонду соціального страхування від ЄСВ у 2017 році склали 16,6 млрд гривень. При цьому частка Фонду у загальному фонді ЄСВ становила 9,14%”, — йдеться у повідомленні.
Як уточнили у Фонді соцстраху, наповнення бюджету Фонду здійснюється шляхом сплати ЄСВ фізичними та юридичними особами.
Зазначимо, Фонд забезпечує соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності, та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Станом на 1 січня 2018 року кількість страхувальників у Фонді становила 3 002 млн осіб. З них юридичних осіб — 1 245 млн, фізичних осіб — 1 757 млн.
Нагадаємо, уряд затвердив бюджет соцстраху із резервом у 285 млн грн для виплат безробітним.