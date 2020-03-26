Соцработникам, которые помогают одиноким киевлянам, выделили более 4 млн грн на премии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Депутаты Киевского горсовета приняли решение выделить средства для премий 1200 социальным работникам районных территориальных центров, которые сейчас с дополнительной нагрузкой обслуживают одиноких нетрудоспособных киевлян на дому. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Социальные работники также находятся на важном рубеже борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Ведь благодаря их работе киевляне, которые находятся в группе риска: одинокие пожилые люди и паллиативные больные могут спокойно переждать карантинный период и обезопасить себя от возможного заражения", - отметила Хонда.
Сообщается, что на обеспечение премий ориентировочно будет выделено 4 миллиона 680 тысяч гривен. Премии для социальных работников будут составлять 2000 гривен в месяц.
Депутаты Киевсовета решение поддержали единогласно.
Напомним, что в Киеве проверяют на коронавирус еще более 30 человек.