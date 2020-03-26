Соцпрацівникам, які допомагають самотнім киянам, виділили понад 4 млн грн на премії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Депутати Київської міськради прийняли рішення виділити кошти для премій 1200 соціальним робітникам районних територіальних центрів, які наразі із додатковим навантаженням обслуговують самотніх непрацездатних киян на дому. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Соціальні працівники також перебувають на важливому рубежі боротьби із загрозою епідемії коронавірусу. Адже завдяки їхній роботі кияни, які перебувають у групі ризику: самотні літні люди та паліативні хворі, можуть спокійно перечекати карантинний період та убезпечити себе від імовірного зараження", – наголосила Хонда.
Повідомляється, що на забезпечення премій орієнтовно буде виділено 4 мільйони 680 тисяч гривень. Премії для соціальних працівників складатимуть 2000 гривень на місяць.
Депутати Київради рішення підтримали одноголосно.
Нагадаємо, що у Києві перевіряють на коронавірус ще понад 30 осіб.