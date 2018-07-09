Социологи рассказали, какие алкогольные напитки "предпочитают" украинские школьники
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Среди всех видов алкогольных напитков украинские подростки чаще всего употребляют пиво и крепкие напитки. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН.
“Среди всех возрастных категорий большая часть парней традиционно употребляют пиво и крепкие напитки, а девушки — слабоалкогольные напитки, шампанское и вино”, — говорится в результатах опроса.
При этом 32,1% опрошенных 15-летних учеников указали, что употребляли алкогольные напитки в течение последних 30 дней. Среди 16-летних этот показатель составляет 41,9%, среди 17-летних — 47,4%.
“Чаще всего в течение последнего месяца ученики употребляли вино (26,6%)”, — говорится и сообщении.
Также сообщается, что 57,2% опрошенных указали, что в течение жизни ни разу не находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом больше пятой части отметили, что находились в таком состоянии три и более раза.
“В течение последних 12 месяцев в состоянии алкогольного опьянения хотя бы один раз находились 25,8% опрошенных, а в течение последних 30 дней — 10,3%”, — говорится в результатах исследования.
Добавим, что в опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. Всего было опрошено детей из 449 украинских учебных заведений.