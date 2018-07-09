Соціологи розповіли, яким алкогольним напоям “віддають перевагу” українські школярі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Серед усіх видів алкогольних напоїв українські підлітки найчастіше вживають пиво та міцні напої. Про це свідчать останні дані Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та наркотиків (ESPAD), передає УНН.
“Серед усіх вікових категорій найбільша частка хлопців традиційно вживає пиво та міцні напої, а дівчата — слабоалкогольні напої, шампанське та вино”, — йдеться у результатах опитування.
При цьому 32,1% опитаних 15-річних учнів вказали, що вживали алкогольні напої протягом останніх 30 днів. Серед 16-річних цей показник становить 41,9%, серед 17-річних — 47,4%.
“Найчастіше протягом останнього місяця учні вживали вино (26,6%)”, — йдеться й повідомленні.
Також повідомляється, що 57,2% опитаних вказали, що протягом життя не перебували у стані алкогольного сп’яніння. Втім більше п’ятої частини зазначили, що перебували в такому стані три та більше разів.
“Протягом останніх 12 місяців у стані алкогольного сп’яніння хоча б один раз перебували 25,8% опитаних, а протягом останніх 30 днів — 10,3%”, — йдеться у результатах дослідження.
Додамо, що в опитуванні ESPAD взяли участь 6 тис. 674 респонденти віком 15-17 років. Загалом, було опитано дітей із 449 українських навчальних закладів.