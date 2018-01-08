Социологи озвучили уровень бедности в Украине

По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Худшая ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Затем ситуация улучшалась, и за 10 лет - до 2008-го - уровень бедности снизился до 11%.

"И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы, - отмечает социолог. - В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013- м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%".

Напомним, по официальным данным украинского правительства уровень бедности в Украине в течение 2017 снизился до 39,4%.