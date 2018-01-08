Соціологи озвучили рівень бідності в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Рівень бідності в Україні у 2017 році за даними Київського міжнародного інституту соціології знизився до 12%. Про це повідомила заступник виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа, пише УНН з посиланням на DT.UA.
За її словами, з 1994-го по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгірша ситуація була в кінці 1990 років. У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася, і за 10 років — до 2008-го — рівень бідності знизився до 11%.
"І це одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки, — наголошує соціолог. — У 2008 році, після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала поліпшуватися. Перед початком військового конфлікту, у 2013-му, рівень бідності становив 9%, з 2014-го по 2016 роки збільшившись майже вдвічі — до 17%. Але протягом останнього року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%".
Нагадаємо, за офіційними даним українського уряду рівень бідності в Україні протягом 2017 року знизився до 39,4%.