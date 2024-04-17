Социальная сеть X может начать взимать плату с новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов

Для новых учетных записей в соцсети X могут ввести оплату, чтобы уменьшить активность ботов. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.

Детали

Компания X может внести изменения в свою политику, требуя от новых пользователей оплатить "небольшую плату" перед тем, как они будут иметь возможность публиковать, лайкать и отвечать на платформе.

К сожалению, небольшая плата за доступ для записи для новых пользователей является единственным способом обуздать непрекращающуюся атаку ботов - написал в X Илон Маск.

По информации, подобная новая политика будет касаться всего рынка.

Добавим

В октябре прошлого года X уже начал требовать ежегодную комиссию в размере 1 доллара с новых учетных записей на платформе, но это требование действовало только в Новой Зеландии и на Филиппинах. Данное изменение было частью новой программы под названием "Not a Bot", направленной на уменьшение спама, манипулирования платформой и ботов.

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