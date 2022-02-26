Социальная сеть Facebook запретила российским государственным СМИ показывать рекламу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Социальная сеть Facebook запретила российским государственным СМИ показывать рекламу на платформе и получать с этого доход. Об этом на своей странице в Twitter написал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер, информирует УНН.
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“Мы запрещаем российским государственным медиа показывать рекламу или монетизироваться на нашей платформе везде в мире”, — написал Глейхер.
Детали
Он подчеркнул, что Facebook расширит перечень государственных российских СМИ, которые будут помечать специальным символом.
“Запуск этих изменений уже начался и продолжится в течение выходных”, — подчеркнул глава отдела политики безопасности Facebook.
По его словам, Facebook “тщательно отслеживает ситуацию в Украине и будет информировать о шагах, которые предпринимает для защиты пользователей платформы”.
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