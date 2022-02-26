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Соціальна мережа Facebook заборонила російським державним ЗМІ показувати рекламу

Соціальна мережа Facebook заборонила російським державним ЗМІ показувати рекламу

Київ • УНН

 • 87537 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Соціальна мережа Facebook заборонила російським державним ЗМІ показувати рекламу на платформі та отримувати із цього дохід. Про це на своїй сторінці у Twitter написав голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер, інформує УНН.

Цитата

“Ми забороняємо російським державним медіа показувати рекламу чи монетизуватися на нашій платформі всюди у світі”, - написав Глейхер.

Деталі

Він наголосив, що Facebook розширить перелік державних російських ЗМІ, які позначатимуть спеціальним символом.

“Запуск цих змін уже розпочався й продовжиться протягом вихідних”, - підкреслив голова відділу політики безпеки Facebook.

За його словами, Facebook “ретельно відстежує ситуацію в Україні та інформуватиме про кроки, які вживає для захисту користувачів платформи”.

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