Соціальна мережа Facebook заборонила російським державним ЗМІ показувати рекламу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Соціальна мережа Facebook заборонила російським державним ЗМІ показувати рекламу на платформі та отримувати із цього дохід. Про це на своїй сторінці у Twitter написав голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер, інформує УНН.
Цитата
“Ми забороняємо російським державним медіа показувати рекламу чи монетизуватися на нашій платформі всюди у світі”, - написав Глейхер.
Деталі
Він наголосив, що Facebook розширить перелік державних російських ЗМІ, які позначатимуть спеціальним символом.
“Запуск цих змін уже розпочався й продовжиться протягом вихідних”, - підкреслив голова відділу політики безпеки Facebook.
За його словами, Facebook “ретельно відстежує ситуацію в Україні та інформуватиме про кроки, які вживає для захисту користувачів платформи”.
Нагадаємо
Співачка Мадонна виступила на підтримку України.