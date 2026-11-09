Сотрудника ОБСЕ Голду незаконно перевели в медико-исправительное учреждение в рф — Украина заявляет о грубых нарушениях

Сотрудника ОБСЕ Вадима Голду уже перевели в медико-исправительное учреждение в Тамбовской области россии, что ставит его здоровье под еще большую угрозу. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Откровенное пренебрежение москвой международным правом не знает границ. Нам стало известно, что Вадима Голду уже перевели в медико-исправительное учреждение в Тамбовской области россии, что ставит его здоровье — как физическое, так и психическое — под еще большую угрозу. Если эта информация подтвердится, Вадим станет третьим сотрудником ОБСЕ с временно оккупированной территории Украины, которого перевезли в россию с грубым нарушением Женевских конвенций. Эти действия также могут квалифицироваться как военные преступления — это очередное в серии серьезных нарушений, которым подверглись эти трое сотрудников ОБСЕ