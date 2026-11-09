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Сотрудника ОБСЕ Голду незаконно перевели в медико-исправительное учреждение в рф — Украина заявляет о грубых нарушениях

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Вадима Голду перевели в медико-исправительное учреждение в Тамбовской области рф, сообщил Андрей Сибига. Украина требует освобождения трёх сотрудников ОБСЕ.

Сотрудника ОБСЕ Голду незаконно перевели в медико-исправительное учреждение в рф — Украина заявляет о грубых нарушениях

Сотрудника ОБСЕ Вадима Голду уже перевели в медико-исправительное учреждение в Тамбовской области россии, что ставит его здоровье под еще большую угрозу. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН

Откровенное пренебрежение москвой международным правом не знает границ. Нам стало известно, что Вадима Голду уже перевели в медико-исправительное учреждение в Тамбовской области россии, что ставит его здоровье — как физическое, так и психическое — под еще большую угрозу. Если эта информация подтвердится, Вадим станет третьим сотрудником ОБСЕ с временно оккупированной территории Украины, которого перевезли в россию с грубым нарушением Женевских конвенций. Эти действия также могут квалифицироваться как военные преступления — это очередное в серии серьезных нарушений, которым подверглись эти трое сотрудников ОБСЕ 

— написал Сибига.

Министр призвал генерального секретаря ОБСЕ и швейцарское председательство незамедлительно принять меры для выяснения их местонахождения и обеспечения их немедленного и безусловного освобождения. По его словам, Украина также поднимет этот вопрос на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Все трое сотрудников СММ ОБСЕ — Дмитрий Шабанов, Максим Петров и Вадим Голда — должны быть наконец освобождены. Немедленно 

— добавил Сибига. 

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на возможное перемещение в Сибирь незаконно удерживаемого россией сотрудника ОБСЕ Вадима Голды, отметив, что Украина очень обеспокоена этой информацией.

Павел Башинский

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