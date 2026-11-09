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Співробітника ОБСЄ Голду незаконно перевели до медико-виправної установи в рф - Україна заявляє про грубі порушення

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Вадима Голду перевели до медико-виправної установи в Тамбовській області рф, повідомив Андрій Сибіга. Україна вимагає звільнення трьох співробітників ОБСЄ.

Співробітника ОБСЄ Голду незаконно перевели до медико-виправної установи в рф - Україна заявляє про грубі порушення

Співробітника ОБСЄ Вадима Голду вже перевели до медико-виправної установи в Тамбовській області росії, що ставить його здоров’я під ще більшу загрозу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН

Відверте нехтування москвою міжнародним правом не знає меж. Нам стало відомо, що Вадима Голду вже перевели до медико-виправної установи в Тамбовській області росії, що ставить його здоров’я - як фізичне, так і психічне - під ще більшу загрозу. Якщо ця інформація підтвердиться, Вадим стане третім співробітником ОБСЄ з тимчасово окупованої території України, якого було перевезено до росії з грубим порушенням Женевських конвенцій. Ці дії також можуть кваліфікуватися як військові злочини - це чергове у серії серйозних порушень, яких зазнали ці троє співробітників ОБСЄ 

- написав Сибіга.

Міністр закликав генерального секретаря ОБСЄ та швейцарське головування негайно вжити заходів для з’ясування їхнього місцезнаходження та забезпечення їхнього негайного й безумовного звільнення. За його словами, Україна також порушить це питання на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Усі троє співробітників СММ ОБСЄ - Дмитро Шабанов, Максим Петров та Вадим Голда - мають бути нарешті звільнені. Негайно 

- додав Сибіга. 

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного росією співробітника ОБСЄ Вадима Голди, зазначивши, що Україна дуже стурбована цією інформацією.

Павло Башинський

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