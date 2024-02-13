Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета: детали

Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета Украины. Принят ряд важных решений для синхронизации деятельности и для ее лучшей результативности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Уже состоялось его первое заседание. Здесь без деталей. Мы приняли ряд важных решений для синхронизации нашей деятельности и для ее лучшей результативности. - сказал Шмыгаль.

Как подчеркнул премьер, современное оружие, которое поражает врага - это ключ к будущей победе. Прежде всего речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других необходимых фронту средств.

"Государство совершило настоящую революцию в регулировании создания беспилотников. Приняли 20 законов и подзаконных актов, и благодаря этому масштабировали производство в 100 раз. Убрана бюрократия, есть реальная конкуренция около двухсот частных компаний в сфере БпЛА. - заметил Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что в нынешнем государственном бюджете на закупку дронов предусмотрено 40 млрд грн.

Шмыгаль также отметил, что новейшие разработки уже меняют ход войны.

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Морские дроны парализовали вражеский флот на Черном море и гарантировали безопасность водного логистического коридора. Ударные дроны только за полгода поразили более 14 тысяч целей: российскую технику, ПВО, РЭБ и укрепления. - отметил Глава Правительства.

Он напомнил, что 6 февраля Президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать Силы беспилотных систем как отдельный род войск. Таким образом потенциал дронов во взаимодействии с другими родами войск, по словам Премьер-министра, будет использован максимально.

Кроме того, огромные сдвиги Украина имеет в производстве боеприпасов. Так, в прошлом году увеличен выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских снарядов - в 2,5 раза.

В 2024 году ожидаем новый пик роста. Этому будет способствовать дерегуляция, которую уже провели. Установили четкие алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию продукции. Это привлечет к выполнению оборонных заказов еще больше украинских производителей. - подчеркнул Денис Шмыгаль.

В приоритете также совместные оборонные предприятия с партнерами, в том числе с локализацией производств на территории Украины. Над этим Украина работает, в частности, с немецким концерном Rheinmetall. Есть договоренности с американскими, польскими, турецкими, британскими партнерами и с другими странами.