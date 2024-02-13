Відбулося перше засідання промислово-оборонного комітету: деталі

Відбулося перше засідання промислово-оборонного комітету України. Ухвалено низку важливих рішень для синхронізації діяльності та для її кращої результативності. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Вже відбулося його перше засідання. Тут без деталей. Ми ухвалили низку важливих рішень для синхронізації нашої діяльності та для її кращої результативності.

Як підкреслив прем’єр, сучасна зброя, яка вражає ворога — це ключ до майбутньої перемоги. Насамперед ідеться про розробки кластеру Defence Tech, про масштабування виробництва дронів різних категорій, РЕБ та інших потрібних фронту засобів.

"Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників. Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво у 100 разів. Прибрана бюрократія, є реальна конкуренція близько двохсот приватних компаній у сфері БпЛА.

Очільник уряду нагадав, що в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів передбачено 40 млрд грн.

Шмигаль також наголосив, що новітні розробки вже змінюють хід війни.

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Морські дрони паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору. Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ та укріплення.

Він нагадав, що 6 лютого Президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити Сили безпілотних систем як окремий рід військ. Таким чином потенціал дронів у взаємодії з іншими родами військ, за словами Прем’єр-міністра, буде використаний максимально.

Крім того, величезні зрушення Україна має у виробництві боєприпасів. Так, минулого року збільшено випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських снарядів — у 2,5 раза.

У 2024 році очікуємо на новий пік зростання. Цьому сприятиме дерегуляція, яку вже провели. Встановили чіткі алгоритми розробки та прийому в експлуатацію продукції. Це залучить до виконання оборонних замовлень ще більше українських виробників.