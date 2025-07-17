Состав правительства Свириденко одобрил профильный комитет - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление Премьер-министра Юлии Свириденко относительно нового состава правительства, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Комитет по вопросам организации государственной власти поддержал представление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко относительно нового состава правительства. "За" - "16", воздержались - "3". Теперь дело за голосованием Рады - написал нардеп Александр Качура в Telegram.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, "комитет по госстроительству утвердил весь перечень из 13-ти министров".

В Раду внесено представление на назначение нового правительства