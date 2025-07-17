Склад уряду Свириденко схвалив профільний комітет - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання Прем'єр-міністра Юлії Свириденко щодо нового складу уряду, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Комітет з питань організації державної влади підтримав подання Премʼєр-міністра України Юлії Свириденко щодо нового складу уряду. "За" - "16", утрималися - "3". Тепер справа за голосуванням Ради - написав нардеп Олександр Качура у Telegram.

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, "комітет з держбудівництва затвердив весь перелік з 13-ти міністрів".

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