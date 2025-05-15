"Сорвал работу парламента": депутатов Новой Зеландии наказали за исполнение традиционного танца

Трех депутатов парламента Новой Зеландии временно отстранят от работы в парламенте после исполнения традиционного танца маори в знак протеста против спорного законопроекта. Видео, на котором Майпи-Кларк разрывает копию законопроекта, быстро распространилось по всему миру, собрав сотни миллионов просмотров. Об этом сообщает The Guardian пишет УНН.

Детали

Сопредседатели Те Пати Маори (Партии маори) — Дебби Нгарева-Пекер и Равири Вайтити — вместе с самой молодой членом парламента Ханой-Раухити Майпи-Кларк исполнили традиционный танец хака во время первого чтения спорного законопроекта о принципах Договора Вайтанги в ноябре.

Этот перформанс, во время которого Майпи-Кларк демонстративно разорвала копию документа, вызвал международный резонанс: видео быстро разлетелось по сети, собрав сотни миллионов просмотров по всему миру.

Парламентский комитет по привилегиям в отчете, обнародованном в среду, рекомендовал беспрецедентное наказание: трехнедельное отстранение от исполнения обязанностей для Нгаревы-Пекер и Вайтити, а также семидневное — для Майпи-Кларк. В документе указано, что их действия могли оказывать давление на других парламентариев и являются проявлением неуважения к законодательному органу.

Несмотря на то, что подобные хака уже происходили в парламенте раньше, в частности со стороны Вайтити, комитет подчеркнул, что именно способ и момент исполнения — когда он помешал голосованию — делает инцидент "серьезным нарушением".

Мы признаем строгость предложенных наказаний… однако мы намерены не оставлять у членов парламента никаких сомнений относительно того, что обсуждаемое поведение является неприемлемым, и что к запугиванию других членов палаты относятся с высочайшей серьезностью — отмечается в отчете.

Также критику вызвало действие Нгаревы-Пекер, которое некоторые расценили как имитацию стрельбы из руки в сторону другого депутата. Она отрицала такое трактование, объяснив, что это был "вири" — жест, имеющий глубокие корни в маорийской традиции хака и ораторского искусства.

Председатель комитета, генеральный прокурор Джудит Коллинз, подчеркнула, что это "самое суровое наказание", которое когда-либо назначалось, и охарактеризовала событие как "худший инцидент, который мы когда-либо видели".

Не ошибайтесь. Это был очень серьезный инцидент, подобного которому я никогда раньше не видела за свои 23 года работы в зале для дебатов - сказала Коллинз.

Ожидается, что решение об отстранении будет поддержано парламентом на заседании во вторник. На время дисциплинарного наказания депутаты не будут получать зарплаты и не будут участвовать в ключевых дебатах по бюджету на следующей неделе.

В своем заявлении в соцсетях Те Пати Маори решительно осудила отстранение, назвав его "самым жестким наказанием, которое когда-либо выносилось".

Добавим

Скандальный законопроект имел целью радикально переосмыслить роль Договора Вайтанги - ключевого документа, подписанного в 1840 году между племенами маори и британской короной, защищающего права коренного народа.

Инициатива, предложенная небольшой коалиционной Либертарианской партией ACT, вызвала серьезное беспокойство, ведь, по мнению критиков, могла свести на нет десятилетия прогресса в защите прав маори.

Это повлекло за собой массовые протесты, которые стали самыми большими в истории Новой Зеландии относительно маорийских прав. Несмотря на громкое обсуждение, законопроект был в конце концов отклонен во время второго чтения в апреле.

Напомним

Работу парламента Новой Зеландии было временно приостановлено законодателями, которые исполняли традиционный танец народа маори - хаку, на фоне возмущения противоречивым законопроектом, направленным на переосмысление учредительного договора страны с народом маори.

Депутат от оппозиционной партии Хана-Равити Майпи-Кларк начала традиционный церемониальный групповой танец после того, как ее спросили, поддерживает ли ее партия законопроект, за которым должно было состояться первое голосование.