"Зірвав роботу парламенту": депутатів Нової Зеландії покарали за виконання традиційного танцю

Трьох депутатів парламенту Нової Зеландії тимчасово відсторонять від роботи в парламенті після виконання традиційного танку маорі на знак протесту проти суперечливого законопроєкту. Відео, на якому Майпі-Кларк розриває копію законопроєкт, швидко поширилося по всьому світу, зібравши сотні мільйонів переглядів. Про це повідомляє The Guardian пише УНН.

Деталі

Співлідери Те Паті Маорі (Партії маорі) — Деббі Нгарева-Пекер і Равірі Вайтіті — разом із наймолодшою членкинею парламенту Ханою-Раухіті Майпі-Кларк виконали традиційний танець хака під час першого читання суперечливого законопроєкту про принципи Договору Вайтангі в листопаді.

Цей перформанс, під час якого Майпі-Кларк демонстративно розірвала копію документа, викликав міжнародний резонанс: відео швидко розлетілося мережею, зібравши сотні мільйонів переглядів по всьому світу.

Парламентський комітет з привілеїв у звіті, оприлюдненому в середу, рекомендував безпрецедентне покарання: тритижневе відсторонення від виконання обов'язків для Нгареви-Пекер і Вайтіті, а також семиденне — для Майпі-Кларк. У документі зазначено, що їхні дії могли чинити тиск на інших парламентарів і є проявом неповаги до законодавчого органу.

Попри те, що подібні хака вже відбувалися в парламенті раніше, зокрема з боку Вайтіті, комітет підкреслив, що саме спосіб і момент виконання — коли він перешкодив голосуванню — робить інцидент "серйозним порушенням".

Ми визнаємо суворість запропонованих покарань… проте ми маємо намір не залишати у членів парламенту жодних сумнівів щодо того, що обговорювана поведінка є неприйнятною, і що до залякування інших членів палати ставляться з найвищою серйозністю — зазначається у звіті.

Також критику викликала дія Нгареви-Пекер, яку дехто розцінив як імітацію стрільби з руки в бік іншого депутата. Вона заперечила таке трактування, пояснивши, що це був "вірі" — жест, що має глибоке коріння в маорійській традиції хака та ораторського мистецтва.

Голова комітету, генеральний прокурор Джудіт Коллінз, наголосила, що це "найсуворіше покарання", яке коли-небудь призначалося, і схарактеризувати подію як "найгірший інцидент, який ми коли-небудь бачили".

Не помиляйтеся. Це був дуже серйозний інцидент, подібного до якого я ніколи раніше не бачила за свої 23 роки роботи в залі для дебатів - сказала Коллінз.

Очікується, що рішення про відсторонення буде підтримане парламентом на засіданні у вівторок. На час дисциплінарного покарання депутати не отримуватимуть зарплати і не братимуть участі в ключових дебатах щодо бюджету наступного тижня.

У своїй заяві в соцмережах Те Паті Маорі рішуче засудила відсторонення, назвавши його "найжорсткішим покаранням, яке коли-небудь виносилося".

Додамо

Скандальний законопроєкт мав на меті радикально переосмислити роль Договору Вайтангі - ключового документа, підписаного в 1840 році між племенами маорі та британською короною, що захищає права корінного народу.

Ініціатива, запропонована невеликою коаліційною Лібертаріанською партією ACT, викликала серйозне занепокоєння, адже, на думку критиків, могла звести нанівець десятиліття поступу в захисті прав маорі.

Це спричинило масові протести, які стали найбільшими в історії Нової Зеландії щодо маорійських прав. Попри гучне обговорення, законопроєкт був зрештою відхилений під час другого читання в квітні.

Нагадаємо

Роботу парламенту Нової Зеландії було тимчасово зупинено законодавцями, які виконували традиційний танець народу маорі - хаку, на тлі обурення суперечливим законопроектом, спрямований на переосмислення установчого договору країни з народом маорі.

Депутат від опозиційної партії Хана-Равіті Майпі-Кларк розпочала традиційний церемоніальний груповий танець після того, як її запитали, чи підтримує її партія законопроект, за яким мало відбутися перше голосування.