Сороконожка задержала вылет самолета из Омана в Лондон
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вылет рейса авиакомпании Oman Air с Маската в Лондон задержали из-за того, что во время посадки одного из пассажиров укусила сороконожка, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что опасная насекомое было в кармане пиджака пассажира.
Сразу после инцидента мужчине оказали медицинскую помощь и направили его на лечение в сопровождении семьи.
О том, как сороконожка оказалась в кармане пассажира и насколько опасен ее укус, не сообщается.
Напомним, самолет авиакомпании Virgin в США опоздал из-за шутника, который назвал WiFi-точку телефона "Galaxy Note 7" .