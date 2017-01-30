Сороконіжка затримала виліт літака з Оману в Лондон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Виліт рейсу авіакомпанії Oman Air з Маската в Лондон затримали через те, що під час посадки одного з пасажирів вкусила сороконіжка, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Зазначається, що небезпечна комаха була в кишені піджака пасажира.
Відразу після інциденту чоловікові надали медичну допомогу і направили його на лікування у супроводі сім'ї.
Про те, як сороконіжка виявилася в кишені пасажира і наскільки небезпечний її укус, не повідомляється.
Нагадаємо, літак авіакомпанії Virgin в США запізнився через жартівника, який назвав WiFi-точку свого телефону “Galaxy Note 7”.