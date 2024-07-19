Соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали спикером парламента Франции

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) переизбрали Яэль Брон-Пиве, которая является соратницей президента страны Эмманюэля Макрона, на должность спикера. Об этом сообщило BFM TV, передает УНН.

Детали

Голосование во французском парламенте проходило в три тура. В третьем туре Брон-Пиве получила необходимое для переизбрания относительное большинство голосов.

В финальном туре голосования Брон-Пиве обошла кандидата от ультралевых и коммунистов Андре Шассеня (207 голосов) и представителя ультраправых Себастьена Шеню (141 голос). За ее кандидатуру проголосовали 220 парламентариев.

В 2022 году Брон-Пиве стала первой женщиной на этом посту. За время своего председательства во французском парламенте она несколько раз посещала Украину, в частности выступала в Верховной Раде.

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