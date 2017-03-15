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Сомалийские пираты потребовали выкуп за экипаж захваченного танкера

Сомалийские пираты потребовали выкуп за экипаж захваченного танкера

Киев • УНН

 • 11635 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сомалийские пираты, захватившие танкер с экипажем у берегов Сомали, потребовали выкуп за освобождение моряков, передает УНН со ссылкой на BBC.

Танкер, перевозивший топливо из Джибути в Могадишо, был захвачен 13 марта группой примерно из 20 пиратов.

По данным военно-морских сил Евросоюза, власти удалось связаться с владельцем танкера "Арис 13". Он подтвердил, что на борту находятся вооруженные люди, которые согласны отпустить экипаж только после уплаты определенной суммы. Размер выкупа не называется.

Ранее сообщалось, что судно шло под флагом Шри-Ланки, однако в министерстве иностранных дел страны опровергли эту информацию. По последним данным, танкер был под флагом Коморских островов.

Как отмечается, это первый случай захвата судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.

Напомним, 5 марта стало известно, что пираты освободили всех членов экипажа захваченного в Нигерии судна, среди которых один украинец и семеро россиян.

 

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