Сомалійські пірати зажадали викуп за екіпаж захопленого танкера
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сомалійські пірати, які захопили танкер із екіпажем біля берегів Сомалі, зажадали викуп за звільнення моряків, передає УНН із посиланням на BBC.
Танкер, який перевозив паливо з Джібуті в Могадішо, був захоплений 13 березня групою приблизно з 20 піратів.
За даними військово-морських сил Євросоюзу, владі вдалося зв'язатися з власником танкера "Аріс 13". Він підтвердив, що на борту перебувають озброєні люди, які згодні відпустити екіпаж тільки після сплати певної суми. Розмір викупу не називається.
Раніше повідомлялося, що судно йшло під прапором Шрі-Ланки, проте в міністерстві закордонних справ країни спростували цю інформацію. За останніми даними, танкер був під прапором Коморських островів.
Як зазначається, це перший випадок захоплення судна сомалійськими піратами за останні п'ять років.
Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що пірати звільнили усіх членів екіпажу захопленого в Нігерії судна, серед яких один українець та семеро росіян.