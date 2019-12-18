Сольский объяснил как структурировали правки в законопроект о рынке земли

“Когда на прошлой неделе мы 11 декабря если не ошибаюсь, приняли решение поручить секретариату объеденить правки. Если от одного депутата были в одной статье полностью одинаковые по тексту и содержанию правки, она ставилась как одна. Если от несколько депутатов другие идентичные по тексту и содержанию правки в одной статье, они не объединялись”, — отметил Сольский.

Напомним, 11 декабря председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский поручил секретариату, согласно решению регламентного комитета, разбить правки по структурным частям и объединить одинаковые по содержанию для удобства дальнейшего рассмотрения.