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Сольський пояснив як структурували правки до законопроекту про ринок землі

Сольський пояснив як структурували правки до законопроекту про ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський пояснив, як секретаріат за попереднім дорученням структурував та об’єднав поправки до законопроекту про ринок землі. Про це він повідомив під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.

“Коли минулого тижня ми, 11 грудня якщо не помиляюся, прийняли рішення доручити секретаріату згуртувати правки. Якщо від одного депутата були до однієї статті повністю одинакові за текстом і змістом правки, вона ставилася одна. Якщо від декілька депутатів інші ідентичні за текстом і змістом правки до однієї статті, вони не об’єднувалися”, — зазначив Сольський.

Нагадаємо, 11 грудня голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський доручив секретаріату, відповідно до рішення регламентного комітету, розбити правки за структурними частинами та об’єднати однакові за змістом для зручності подальшого розгляду.

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