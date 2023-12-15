Солнце вступает в активную фазу: сегодняшняя солнечная вспышка оказалась самой мощной за последние 6 лет
Киев • УНН
В активной области Солнца 14 декабря произошла вспышка, самая сильная с 2017 года. Накануне также фиксировалось несколько сильных вспышек, излучение от которых направилось к Земле.
По данным NASA, 14 декабря на Солнце произошла вспышка мощнейшего X-класса, которая выпустила огромный импульс высокоэнергетического излучения. Об этом сообщает SpaceWeather.com, передает УНН.
Детали
Мощность вспышки зарегистрирована как X2.8, что делает ее самой мощной солнечной вспышкой с сентября 2017 года. Такие мощные вспышки, как эта, часто сопровождаются корональными выбросами массы, которые отправляют огромные облака солнечной плазмы в космос на миллионы миль в час.
На Земле вспышки могут вызвать геомагнитные бури, которые в состоянии нарушить работу электросетей и другой инфраструктуры. Такие штормы также могут усиливать полярные сияния, делая эти небесные световые явления более интенсивными и видимыми на больших территориях.
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Атмосфера Земли поглощает вредное излучение, достигающее нашей планеты. Но это излучение все равно может влиять на нашу жизнь, например, влияя на сигналы, которые передают GPS и спутники связи, и вызывая отключение радиосвязи. Сегодняшняя вспышка также вызвала отключение коротковолновой радиосвязи над Северной и Южной Америкой.
SpaceWeather.com считает, что вскоре мы сможем увидеть больше солнечной активности, поскольку в наши дни Солнце становится все более и более активным.
Солнечная активность растет и спадает с 11-летним циклом. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует, что текущий 25-й солнечный цикл достигнет пика в период с января по октябрь следующего года.
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Солнце вступает в активную фазу: сегодняшняя солнечная вспышка оказалась самой мощной за последние 6 лет
В активной области Солнца 14 декабря произошла вспышка, самая сильная с 2017 года. Накануне также фиксировалось несколько сильных вспышек, излучение от которых направилось к Земле.
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