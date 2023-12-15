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Солнце вступает в активную фазу: сегодняшняя солнечная вспышка оказалась самой мощной за последние 6 лет

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 09:19  •  19785 просмотра

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В активной области Солнца 14 декабря произошла вспышка, самая сильная с 2017 года. Накануне также фиксировалось несколько сильных вспышек, излучение от которых направилось к Земле.

По данным NASA, 14 декабря на Солнце произошла вспышка мощнейшего X-класса, которая выпустила огромный импульс высокоэнергетического излучения. Об этом сообщает SpaceWeather.com, передает УНН.

Детали

Мощность вспышки зарегистрирована как X2.8, что делает ее самой мощной солнечной вспышкой с сентября 2017 года. Такие мощные вспышки, как эта, часто сопровождаются корональными выбросами массы, которые отправляют огромные облака солнечной плазмы в космос на миллионы миль в час.

На Земле вспышки могут вызвать геомагнитные бури, которые в состоянии нарушить работу электросетей и другой инфраструктуры. Такие штормы также могут усиливать полярные сияния, делая эти небесные световые явления более интенсивными и видимыми на больших территориях.

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Атмосфера Земли поглощает вредное излучение, достигающее нашей планеты. Но это излучение все равно может влиять на нашу жизнь, например, влияя на сигналы, которые передают GPS и спутники связи, и вызывая отключение радиосвязи. Сегодняшняя вспышка также вызвала отключение коротковолновой радиосвязи над Северной и Южной Америкой.

SpaceWeather.com считает, что вскоре мы сможем увидеть больше солнечной активности, поскольку в наши дни Солнце становится все более и более активным.

Солнечная активность растет и спадает с 11-летним циклом. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует, что текущий 25-й солнечный цикл достигнет пика в период с января по октябрь следующего года.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Технологии
Сонце вступає в активну фазу: сьогоднішній сонячний спалах виявився найпотужнішим за останні 6 років
The Sun is entering an active phase: today's solar flare was the most powerful in the last 6 years
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