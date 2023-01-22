Таємничі "іскри" на Сонці можуть допомогти вченим передбачити сонячні спалахи

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Вчені зробили це відкриття після вивчення багаторічних даних обсерваторії сонячної динаміки NASA (SDO), супутника, який спостерігає за Сонцем з 2010 року. З 1970-х і 80-х років дослідники спостерігали ці спалахи, використовуючи такі інструменти, як наземні обсерваторії, так що було багато непідтверджених фактів, що спалахи були пов'язані між собою, заявив старший науковий співробітник NorthWest Research Associates (NWRA) у Боулдері, штат Колорадо, Live Science. Але ці дослідники не мали таких інструментів, як SDO, які постійно спостерігають і реєструють сонячну активність з космосу.

"Зображення [сонця] безперечно допомагають вченим і прогнозистам зрозуміти, коли активна область може бути джерелом спалахів", - сказав науковець.

У новому наборі статей, опублікованих в The Astrophysical Journal NWRA вивчила дані SDO майже за десятиліття, збільшивши масштаб активних областей Сонця, відомих як сонячні плями. Ці темні області є місцями, де магнітне поле Сонця особливо активно через глибші спотворення всередині зірки. Викривлення змушують магнітне поле Сонця викривлятися та заплутуватися. І коли ці лінії магнітного поля повертаються у свою первісну форму, з поверхні виривається величезний викид енергії.

Ці вибухи можуть бути або як сонячний спалах, або як корональний викид маси (CME). Сонячні спалахи - це інтенсивні сплески рентгенівського випромінювання та енергії, які світять у всіх напрямках. Електромагнітна енергія рухається зі швидкістю світла та може досягти Землі протягом 8 хвилин. CME, навпаки, є вибухами сильно заряджених частинок, які вириваються в певному напрямку. Вони рухаються повільніше, зі швидкістю від 250 до 3000 кілометрів на секунду.

Обидва види вибухів можуть завдати шкоди енергосистемам та телекомунікаціям на Землі, але загалом вони нешкідливі для людини та інших живих істот.

"У майбутньому об'єднання всієї цієї інформації з поверхні і через корону [зовнішню атмосферу Сонця] має дозволити синоптикам робити більш точні прогнози про те, коли і де відбудуться сонячні спалахи", - повідомила співавтор дослідження Карін Дісауер, науковий співробітник NWRA.

На даний момент дослідження породило нові питання, наприклад, як динаміка магнітного поля Сонця пов'язана з процесами, що відбуваються глибоко всередині Сонця, і як поєднати дані з обох цих регіонів, щоб допомогти вченим передбачати сонячні виверження.