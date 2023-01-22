Таинственные "искры" на Солнце могут помочь ученым предсказать солнечные вспышки

Детали

Ученые сделали это открытие после изучения многолетних данных обсерватории солнечной динамики NASA (SDO), спутника, который наблюдает за Солнцем с 2010 года. С 1970-х и 80-х годов исследователи наблюдали эти вспышки, используя такие инструменты, как наземные обсерватории, так что было много неподтвержденных фактов, что вспышки были связаны между собой, заявил старший научный сотрудник NorthWest Research Associates (NWRA) в Боулдере, штат Колорадо, Live Science. Но эти исследователи не имели таких инструментов, как SDO, которые постоянно наблюдают и регистрируют солнечную активность из космоса.

"Изображения [солнца] определенно помогают ученым и прогнозистам понять, когда активная область может быть источником вспышек", - сказал ученый.

В новом наборе статей, опубликованных в The Astrophysical Journal NWRA изучила данные SDO почти за десятилетие, увеличив масштаб активных областей Солнца, известных как солнечные пятна. Эти темные области являются местами, где магнитное поле Солнца особенно активно из-за более глубоких искажений внутри звезды. Искажения заставляют магнитное поле Солнца искривляться и запутываться. И когда эти линии магнитного поля возвращаются в свою первоначальную форму, с поверхности вырывается огромный выброс энергии.

Эти взрывы могут быть либо как солнечная вспышка, либо как корональный выброс массы (CME). Солнечные вспышки - это интенсивные всплески рентгеновского излучения и энергии, которые светятся во всех направлениях. Электромагнитная энергия движется со скоростью света и может достичь Земли в течение 8 минут. CME, напротив, являются взрывами сильно заряженных частиц, которые вырываются в определенном направлении. Они движутся медленнее, со скоростью от 250 до 3000 километров в секунду.

Оба вида взрывов могут нанести ущерб энергосистемам и телекоммуникациям на Земле, но в целом они безвредны для человека и других живых существ.

"В будущем объединение всей этой информации с поверхности и через корону [внешнюю атмосферу Солнца] должно позволить синоптикам делать более точные прогнозы о том, когда и где произойдут солнечные вспышки", - сообщила соавтор исследования Карин Дисауэр, научный сотрудник NWRA.

На данный момент исследование породило новые вопросы, например, как динамика магнитного поля Солнца связана с процессами, происходящими глубоко внутри Солнца, и как совместить данные из обоих этих регионов, чтобы помочь ученым предсказывать солнечные извержения.