Солдат из КНДР был ранен во время побега в Южную Корею

По словам южнокорейских военных, северокорейский солдат перебрался на юг в понедельник после того, как его ранили северокорейские военные.

Также сообщается, что раненный солдат был отправлен в больницу на лечение.

Напомним, лидеры Южной Кореи и Китая договорились о мирном урегулировании напряженных отношений с Северной Кореей.