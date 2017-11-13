Солдат из КНДР был ранен во время побега в Южную Корею
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Северокорейский военнослужащий был ранен во время побегав в Южную Корею через демилитаризованную зону безопасности, передает УНН со ссылкой на Yonhapnews.
По словам южнокорейских военных, северокорейский солдат перебрался на юг в понедельник после того, как его ранили северокорейские военные.
Также сообщается, что раненный солдат был отправлен в больницу на лечение.
Напомним, лидеры Южной Кореи и Китая договорились о мирном урегулировании напряженных отношений с Северной Кореей.