Солдат з КНДР був поранений під час втечі до Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Північнокорейський військовослужбовець був поранений під час втечі до Південної Кореї через демілітаризовану зону безпеки, передає УНН з посиланням на Yonhapnews.
За словами південнокорейських військових, північнокорейський солдат перебрався на південь в понеділок після того, як його поранили північнокорейські військові.
Також повідомляється, що поранений солдат був відправлений до лікарні на лікування.
Нагадаємо, лідери Південної Кореї і Китаю домовилися про мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю.