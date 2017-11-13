Солдат з КНДР був поранений під час втечі до Південної Кореї

За словами південнокорейських військових, північнокорейський солдат перебрався на південь в понеділок після того, як його поранили північнокорейські військові.

Також повідомляється, що поранений солдат був відправлений до лікарні на лікування.

Нагадаємо, лідери Південної Кореї і Китаю домовилися про мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю.