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Солдат з КНДР був поранений під час втечі до Південної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Північнокорейський військовослужбовець був поранений під час втечі до Південної Кореї через демілітаризовану зону безпеки, передає УНН з посиланням на Yonhapnews.

За словами південнокорейських військових, північнокорейський солдат перебрався на південь в понеділок після того, як його поранили північнокорейські військові.

Також повідомляється, що поранений солдат був відправлений до лікарні на лікування.

Нагадаємо, лідери Південної Кореї і Китаю домовилися про мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю.

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