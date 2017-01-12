Солдат сил безопасности в Индии убил четырех сослуживцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Солдат сил безопасности в восточном штате Бихар в Индии в четверг открыл огонь по сослуживцам, убив четырех из них. Об этом сообщил высокопоставленный представитель полиции, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
"Инцидент произошел во время официального брифинга персонала Центральных сил безопасности на промышленных объектах в городе Аурангабад, примерно в 120 километрах от административного центра штата Патна. Солдат внезапно открыл огонь по сослуживцам, убив двоих на месте и ранив еще двоих", - сообщил представитель полиции.
Раненые позже скончались в местной больнице, сообщил представитель полиции, добавив, что обвиняемый задержан, ведется расследование инцидента.
Инцидент произошел через день после того, как пограничник разместил три видео в социальной сети, на которых показано, что солдатам на передовых позициях предоставляют питание очень плохого качества, и им часто приходится ложиться спать на голодный желудок, несмотря на то, что они проводят много часов в очень холодных условиях.
Правительство Индии приказало провести расследование этого заявления, но Центральные силы безопасности на промышленных объектах отвергли все обвинения, заявив, что у этого солдата "темное прошлое", в частности, замешан в пьянстве.