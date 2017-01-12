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Солдат сил безпеки в Індії вбив чотирьох колег

Солдат сил безпеки в Індії вбив чотирьох колег

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Солдат сил безпеки у східному штаті Біхар в Індії у четвер відкрив вогонь по товаришах по службі, убивши чотирьох з них. Про це повідомив високопоставлений представник поліції, передає УНН з посиланням на Xinhua.

"Інцидент стався під час офіційного брифінгу персоналу Центральних сил безпеки на промислових об'єктах в місті Аурангабад, приблизно в 120 кілометрах від адміністративного центру штату Патна. Солдат раптово відкрив вогонь по товаришах по службі, убивши двох на місці і поранивши ще двох", - повідомив представник поліції.

Поранені пізніше померли в місцевій лікарні, повідомив представник поліції, додавши, що обвинувачений затриманий, ведеться розслідування інциденту.

Інцидент стався через день після того, як прикордонник розмістив три відео в соціальній мережі, на яких показано, що солдатам на передових позиціях надають харчування дуже поганої якості, і їм часто доводиться лягати спати на голодний шлунок, незважаючи на те, що вони проводять багато годин в дуже холодних умовах.

Уряд Індії наказав провести розслідування цієї заяви, але Центральні сили безпеки на промислових об'єктах відкинули всі звинувачення, заявивши, що у цього солдата "темне минуле", зокрема, замішаний в пияцтві.

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